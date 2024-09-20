「ビッグダディ」こと林下清志の元妻で、２０１８年に第８子を出産したタレント・美奈子（４１）が２０日までに自身のＳＮＳを更新し、最新ショットをアップした。「３０代の頃からずっと悩んでいる白髪。いろんな美容室へ行ったりセルフで染めたりいろんなデザインを試したり。。。。」と明かし、「前回もとっても素敵（すてき）にしてもらって子供たちからの可愛（かわい）い！！を沢山もらったので今回もハイライトをお願い