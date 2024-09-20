TOKIO・城島茂が、あす21日放送のMBSテレビ『ごぶごぶ』（後2：54※関西ローカル）で、ダウンタウン・浜田雅功の「相方」となって大阪ロケを繰り広げる。【写真】貴重！ 浜田雅功&城島茂がアメ村に…古着Gジャン探しTOKIOはデビュー30周年。城島は浜田と10年以上ぶりの再会で、その間に株式会社TOKIOの社長となった。今回「TOKIO 城島社長が Be ambitious!! LOVE YOU OSAKA 接待ツアー」と題したロケの後編となる。前