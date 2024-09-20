気象台は、午前9時58分に、大雨警報（土砂災害）を胎内市に発表しました。また洪水警報を関川村に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】新潟県・胎内市に発表下越、中越では、20日夜遅くまで土砂災害に、20日昼過ぎまで低い土地の浸水に警戒してください。下越では、20日夕方まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■長岡市□大雨警報・土砂災害20日夜遅くにかけて警戒・浸水20日昼過ぎにか