◆米大リーグマーリンズ４―２０ドジャース（１９日、米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）ドジャースの１２年連続となるプレーオフ進出に大谷翔平投手（３０）がメジャー史上初の「５０―５０」の偉業で花を添えた。敵地・マーリンズ戦に「１番・指名打者」で先発出場し、３本塁打、２盗塁で一気に前人未到の記録どころか、「５１―５１」まで到達。６打数６安打１０打点で歴史的な一日となった。初回先頭の第１打席は