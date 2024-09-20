◇ナ・リーグドジャース20−4マーリンズ（2024年9月19日マイアミ）ドジャースの大谷翔平投手（30）が19日（日本時間20日）、敵地でのマーリンズ戦に「1番・DH」で先発出場。3打席連発を含む6安打10打点2盗塁の大暴れでメジャー史上初の「50−50」からの「51−51」を達成。チームも大勝で12年連続プレーオフ進出を決めた。3打席連発はもちろん、6安打も10打点もメジャー自己最多。特別な試合となった。見ている側は信じら