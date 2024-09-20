「マーリンズ４−２０ドジャース」（１９日、マイアミ）ドジャース・大谷翔平選手が「１番・指名打者」で出場し、「５１本塁打−５１盗塁」を達成した。ネットでは大谷の劇弾が連続で飛び込んだ敵地マイアミの外野席に空席が多かったことが話題に。第４打席の４９号は右翼２階席へ。打球が飛び込んだのは空席が多いエリアで、数人の男性らが手をあげて待ち構え、シートに跳ね返った球を、ピンクのキャップをかぶった男性