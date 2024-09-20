“船長”が重たい錨（いかり）を引き上げた。プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2024-25」9月19日の第2試合はU-NEXT Pirates・小林剛（麻将連合）がトップ。東3局2本場に跳満をアガると、その後は巧みな仕掛けとダマテンで渋谷ABEMAS・多井隆晴（RMU）の追撃を振り切った。【映像】小林“ドラ3&裏ドラ2”の衝撃試合は東家から小林、TEAM雷電・黒沢咲（連盟）、多井、EX風林火山・勝又健志（連盟）の並びで開始。勝又に2局連