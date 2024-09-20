中国雲南省大理、洱海の朝19日、早朝の洱海。（大理＝新華社記者/邢広利）【新華社大理9月20日】中国雲南省大理ペー族自治州大理市の淡水湖、洱海（じかい）は面積200平方キロ余り、貯水量は約29億5千万立方メートルで、省内の湖では滇池（てんち）に次いで2番目に大きい。細長い形をしており、北は同自治州洱源県の南端、南は大理市下関街道まで40キロの長さがある。中国雲南省大理、&#279