■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (5844) 京都ＦＧ 東証プライム (4563) アンジェス 東証グロース (3997) Ｔワークス 東証スタンダード (3465) ケイアイ不 東証プライム (6099) エラン 東証プライム ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (4592) サンバイオ 東証グロース (7707) ＰＳＳ 東証グ