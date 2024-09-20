カブスの今永昇太＝10日、ロサンゼルス米大リーグ、カブスの今永昇太の次回登板が22日午後1時20分（日本時間23日午前3時20分）開始の本拠地でのナショナルズ戦に決まった。19日、球団が発表した。今永は16日のアスレチックス戦で日米を通じて自己最多の14勝目を挙げた。（共同）