アップルパイ専門店｢GRANNY SMITH APPLE PIE & COFFEE(グラニースミス アップルパイ アンド コーヒー)｣は、秋の味覚｢芋･栗･かぼちゃ｣を使用した季節限定アップルパイを9月25日(水)より順次販売いたします。りんごがおいしい季節、グラニースミスのアップルパイで旬のおいしさを堪能してみてくださいね。 スイートポテト アップルパイ 価格:1カット 650円(税込)/ ホール 5,000円(税込)