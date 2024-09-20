日本航空（JAL）で19年にわたって活躍したボーイング777-300ERの4号機（機体記号：N3243P、元JA734J）が9月19日夜、羽田空港から売却先の米・ニューメキシコ州のロズウェルに向けて出発した。JALの777-300ERは、2004年7月1日に初号機（機体記号：JA731J）が就航。ボーイング747型機の後を継ぐ国際線フラッグシップとして、全13機が導入された。JA734Jは4号機にあたり、2005年7月26日にJALに引き渡され、同28日に日本に到着。翌8月