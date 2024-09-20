自民党総裁選の争点として、先送りできない課題とは何か。宗教学者の島田裕巳さんは「金融所得課税や夫婦別姓なども重要な課題だが、本来なら先送りにできない問題が『安定的な皇位継承』の実現だ」という――。写真提供＝共同通信社名古屋市で行われた自民党総裁選の演説会で、手を取り合う9候補者ら。左から高市経済安保相、小林前経済安保相、林官房長官、小泉元環境相、（1人おいて）上川外相、加藤元官房長官、河野デジタル相