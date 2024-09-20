「機動警察パトレイバー EZY」新ティザービジュアル © HEADGEAR©機動警察パトレイバー EZY製作委員会 「機動警察パトレイバー」シリーズの新作アニメ「機動警察パトレイバー EZY(イズィー)」。本作のプロジェクト開始が、2026年に決定。新ティザービジュアル、イングラム メカ設定、パイロットフィルム 場面カット、一部メインスタッフ情報が公開された。 20