Appleは9月16日(米国時間)、iPhone、iPad、Mac、Apple Watch、Apple TV、Apple Vision Pro、Xcodeなど複数の製品に複数の脆弱性が存在するとし、アップデートの配信を開始した。修正対象となっている脆弱性に関する情報は次のページにまとまっている。About the security content of iOS 18 and iPadOS 18 - Apple SupportAbout the security content of iOS 17.7 and iPadOS 17.7 - Apple SupportAbout the security content of m