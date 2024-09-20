日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） ホンダ1551（+7.5+0.49%） オリックス3444（+29+0.85%） クボタ2058（+36.5+1.81%） みずほＦＧ2888（+58.5+2.07%） 野村ＨＤ787（+12.1+1.56%） トヨタ自動車2617（+6.5+0.25%） （注）円換算終値はADR終値×ADRレシオ×ドル円（NYクローズ）で算出