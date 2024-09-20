大谷翔平 PHOTO:Getty Images ＜2024年9月19日（木）（日本時間20日）MLB マイアミ・マーリンズ 対 ロサンゼルス・ドジャース ＠ローンデポ・パーク＞ 打球がスタンドに着弾した際、ローンデポ・パークの観客たちは割れんばかりの歓声で"ヒーロー"を大いに祝福した。 ドジャースの大谷翔平（30）はこの日のマーリンズ戦で序盤に2盗塁を決めてシーズン51盗塁