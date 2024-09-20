米アップルは２０日、新型スマートフォン「ｉＰｈｏｎｅ（アイフォーン）１６」を発売した。標準モデルなど４機種すべてに独自の生成ＡＩ（人工知能）システム「アップルインテリジェンス」を搭載。ＡＩがメールの文面を校正してくれるほか、通話内容を書き起こした文章を要約する。ただ、発売時点でＡＩの機能は使えず、日本語版は来年リリースされる。今後、画像生成などの機能も追加する。標準モデルの直販価格は「１５」発