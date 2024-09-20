＜朝鮮日報＞与党代表「竜山、国民の力とは異なる秋夕の国民心情を確認」＜東亜日報＞「景気後退の恐怖を鎮めろ」米が０．５％利下げのビッグカット＜中央日報＞米が金利０．５％引き下げついに脱緊縮へ…韓銀も来月利下げか＜ハンギョレ＞米がビッグカット金融引き締め時代にピリオド＜京郷新聞＞野党主導で「金建希特別検察法」可決与党は拒否権要請＜毎日経済＞解雇爆風を直感したＦＲＢ議長景気後退遮断へビッグカ