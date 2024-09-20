ドジャースの大谷翔平選手が、今シーズン50号のホームランを放ちました。メジャーリーグ史上初の偉業達成です。【映像】大谷翔平、MLB史上初「50-50」達成敵地でのマーリンズ戦に1番DHでスタメン出場した大谷。第4打席で49号ホームランを放ち大記録に王手をかけると、続く第5打席に2打席連続となる一発。今シーズン50号となる2ランホームランを放ちました。メジャーリーグ史上初の50本塁打50盗塁の偉業達成です。（『ABEMA N