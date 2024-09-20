【マイアミ時事】米大リーグ、ドジャースの大谷翔平選手は１９日、敵地マイアミでのマーリンズ戦に１番指名打者で出場し、大リーグ史上初のシーズン「５０本塁打、５０盗塁」を達成した。六回と七回に２打席連続アーチを架けて今季５０本塁打。一回に盗塁を決めて今季５０盗塁とした。大谷は九回に３打席連続本塁打となる５１号を放ち、二回の二盗で５１盗塁目。今季９試合を残して快挙を成し遂げた。大リーグ７年目の今季は昨