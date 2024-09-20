― ダウは522ドル高と3日ぶりに最高値を更新、FRBの大幅な利下げでリスク選好の買い優勢 ― ＮＹダウ 42025.19 ( +522.09 ) Ｓ＆Ｐ500 5713.64 ( +95.38 ) ＮＡＳＤＡＱ 18013.98 ( +440.68 ) 米10年債利回り3.715 ( +0.009 ) ＮＹ(WTI)原油 71.16 ( +0.25 ) ＮＹ金 2614.6 ( +16.0 ) ＶＩＸ指数16.33 ( -1.90 ) シカゴ日経225先物 (円建て)37530 ( +640 )