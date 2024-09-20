Image: machi_ya_originals こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。バックパックを背負って颯爽と出社したものの、いざオフィスで仕事道具を取り出す段でモタモタしてしまった経験はないでしょうか。大容量バックパックは、整理整頓が難しいといった弱点も。machi-yaでプロジェクトを展開する「MetAstics™ DAYPACK」なら、斬新な収納システム