パワハラなどの疑惑で批判を浴びる兵庫県の斎藤元彦知事（４６）に対し、県議会が１９日、全会一致で不信任決議を突きつけた。非をほぼ認めず、辞職を拒み続けてきた斎藤知事が今後、どんな選択をするのかが焦点となる。表情険しく「白票（賛成）８６票。斎藤知事への不信任決議案は、可決されました」。１９日午後５時半過ぎ、可決を告げる浜田知昭議長の言葉を、斎藤知事は険しい表情のまま聞いた。議会終了後、記者団の取