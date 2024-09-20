司会者の黒柳徹子が、20日放送のテレビ朝日系バラエティ番組『しくじり先生 俺みたいになるな!!』(毎月第1〜3金曜ABEMA21:30〜、第4金曜テレビ朝日24:15〜※一部地域除く)特別編「実は数々のしくじりを乗り越えてきた黒柳徹子先生“人生の教訓”を学ぶ授業」に出演する。黒柳徹子＝テレビ朝日提供○■しくじり先生特別編・徹子のしくじり部屋今回は特別編として、芸能生活70年、ギネス世界記録を持つ芸能界のレジェンド・黒柳が、