ニューストップ > スポーツニュース > MLB・海外ニュース 大谷翔平 ドジャース MLB(メジャーリーグ) スポーツニュース・トピックス これはすごい(ﾟ∀ﾟ) FNNプライムオンライン 大谷翔平、50号HRで「50-50」達成 打点117で松井秀喜氏の記録を抜く 2024年9月20日 7時56分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 現地時間19日のマーリンズ戦に「1番・DH」で先発出場した大谷翔平 第5打席で50号ホームランを放ち、前人未到の「50-50」を達成した この日、5打数5安打7打点2HR2盗塁で一気に到達した ◆偉業達成！大谷翔平がMLB史上初「50-50」 【大リーグ史上初】大谷翔平、第50号ホームランで「50-50」達成！50本塁打＆51盗塁pic.twitter.com/Ok6hnM0Fkc— ライブドアニュース (@livedoornews) September 19, 2024 ◆大谷翔平が吠える！快挙達成の瞬間 Shohei OhtaniOne-of-a-kind achievementOne-of-a kind momentOne-of-a-kind player pic.twitter.com/xaMJ1Jivm2— MLB (@MLB) September 19, 2024 ◆敵地でスタンディングオベーション 5-FOR-5TWO HOME RUNSSEVEN RUNS BATTED INTWO STOLEN BASESFIRST CAREER 5-HIT GAMEWHAT A GAME FOR SHOHEI OHTANI TO INVENT THE 50-50 CLUB! pic.twitter.com/hHapLaKZE8— MLB (@MLB) September 19, 2024 記事を読む