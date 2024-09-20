大谷翔平、50号HRで「50-50」達成 打点117で松井秀喜氏の記録を抜くFNNプライムオンライン

大谷翔平、50号HRで「50-50」達成 打点117で松井秀喜氏の記録を抜く

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 現地時間19日のマーリンズ戦に「1番・DH」で先発出場した大谷翔平
  • 第5打席で50号ホームランを放ち、前人未到の「50-50」を達成した
  • この日、5打数5安打7打点2HR2盗塁で一気に到達した

◆偉業達成！大谷翔平がMLB史上初「50-50」

◆大谷翔平が吠える！快挙達成の瞬間

◆敵地でスタンディングオベーション

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