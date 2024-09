東京ディズニーランドは、9月20日(金)から新しいナイトタイムエンターテイメント「Reach for the Stars」をスタート。それに先駆け9月19日(木)に報道陣向けのプレスプレビューが行われ、全貌が公開された。アベンジャーズなど東京ディズニーリゾート初登場のキャラクターなども登場し、シンデレラ城前は歓声に包まれた。【写真】アベンジャーズ、『インサイド・ヘッド2』『ウィッシュ』などキャラ大集合!「Reach for the