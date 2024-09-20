【日本】 日銀政策金利（9月）時刻未定 予想0.25%前回0.25%（日銀政策金利) 消費者物価指数（8月）08:30 予想3.1%前回2.8%（前年比) 予想2.8%前回2.7%（生鮮食料品除くコア・前年比) 【英国】 GfK消費者信頼感調査（9月）08:01 予想N/A前回-13.0（GfK消費者信頼感調査) 小売売上高（8月）15:00 予想0.2%前回0.5%（前月比) 予想1.3%前回1.4%（前年比) 予想0.4%前回0