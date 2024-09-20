＜09月19日の陽線包み足達成銘柄（買いシグナル）＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (1541) 純プラ信託 東証ETF [ 4,125.0 | +0.60% ] (1542) 純銀信託 東証ETF [ 12,945.0 | +1.29% ] (1673) ＷＴ銀 東証ETF [ 4,025.0 | +2.02% ] (184A) 学びエイド 東証グロース [ 700.0 | +5.90% ] (