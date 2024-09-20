＜09月19日の5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (1326) ＳＰＤＲ 東証ETF [ 33,930.0 | +1.07% ] (1328) 野村金連動 東証ETF [ 8,935.0 | +1.02% ] (1333) マルハニチロ 東証プライム [ 3,135.0 | +1.06% ] (1375) 雪国まいたけ 東証プライム [ 1,017.0 | +