一般社団法人 日本損害保険協会では、健全な競争環境の実現に向け、損害保険会社からの出向者派遣において留意すべき要件等を大綱的にまとめた「損害保険会社からの出向者派遣に係るガイドライン」を新たに策定しました。 日本損害保険協会「損害保険会社からの出向者派遣に係るガイドライン」 一般社団法人 日本損害保険協会では、健全な競争環境の実現に向け、損害保険会社からの出向者派遣において留意すべき要件等を