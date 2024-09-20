一般社団法人 日本損害保険協会では、代理店・募集人の業務品質向上に向け、損害保険会社における代理店手数料ポイント制度に関して、「代理店の業務品質」を重視したものとするという考え方に、すべての会員会社が賛同することを確認しました。 一般社団法人 日本損害保険協会 代理店手数料ポイント制度について 一般社団法人 日本損害保険協会では、代理店・募集人の業務品質向上に向け、損害保険会社における代理店手