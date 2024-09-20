一般社団法人 日本損害保険協会では、車体整備の消費者に対する透明性確保に向けた取組みの一環として、「修理工場向け写真撮影手引」を作成しました。 日本損害保険協会「修理工場向け写真撮影手引」 一般社団法人 日本損害保険協会では、車体整備の消費者に対する透明性確保に向けた取組みの一環として、「修理工場向け写真撮影手引」を作成。1. 概要車体整備事業者(修理工場)から会員会社に対して必要な情報提供が行