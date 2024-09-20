神奈川県相模原市で、下水道の工事をしていた男性作業員2人が流されました。現在も行方は分かっていません。【映像】捜索活動の様子「現場ではクレーン車、消防隊の車両が到着し、現在も捜索活動が行われています」（記者）消防などによりますと、19日午後4時半ごろ、相模原市中央区で「下水道の工事中に男性2人が流された」と119番通報がありました。男性2人は下水道の中で耐震化工事をしていた作業員で、雨の影響で水位が上