気象台は、午前7時24分に、大雨警報（浸水害）を新庄市、最上町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】山形県・新庄市、最上町に発表庄内、最上では、20日昼前まで低い土地の浸水に、20日夕方まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■酒田市□大雨警報・土砂災害・浸水20日昼前にかけて警戒1時間最大雨量50mm□洪水警報20日夕方にかけて警戒■新庄市□大雨警報【発表】・土砂災害・