9月18日、仲里依紗が自身のYouTubeチャンネル『仲里依紗です。』を更新。海外旅行中にハプニングが起こった際の、10歳の息子の対応が反響を呼んでいる。【関連】仲里依紗、10歳息子の性格は自分にそっくり？最近驚いたことを明かす「本当に困っちゃう！」夫・中尾明慶、息子らと共にアメリカ・ロサンゼルスを家族で旅行していた仲。今回は、フロリダ滞在時の夜に“大事件”が起きたとして、その瞬間の動画が公開された。動画では、