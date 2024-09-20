日本人は聴覚が特殊？文化論がやや苦手だ。ネットで検索してみるといくらでも出てくる。日本語と英語、日本と西洋などの相違点をざっくりと解説する記事やブログには切りがない。西洋ではこうである、一方で日本ではこうである、あるいは西洋人はこうである、一方で日本人はこうである。そしてかなり信憑性の乏しい説が確固たる事実のごとく繰り広げられる。中には面白く読めるものもあるが、どれを読んでも最終的に違和感を覚える