◆米大リーグマーリンズ―ドジャース（１９日、米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３０）が１９日（日本時間２０日）、敵地・マーリンズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、３回の３打席目までに３安打３打点、２盗塁をマークして「４８本塁打＆５１盗塁」となり、前人未到「５０―５０」まで本塁打２本を残すのみとなった。初回先頭の１打席目は、カウント２―２から真ん中付近に甘