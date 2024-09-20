お手頃価格下着ブランド『izumi BODY LABO(いずみボディラボ)』ZOZOTOWNにてタイムセールなどZOZOWEEKを開催中です。9月19日(木)~23日(月)までの5日間だけのスペシャル企画が盛りだくさん。izumi BODY LABOを愛用している方はもちろん、新しいランジェリーをお探しの方は、ぜひこの機会にチェックしてみてくださいね。 ZOZOWEEKセールの第二弾スタート! お手頃価格で下着を展開しているブランド｢izumi