※本稿は『呪術廻戦』最新話までの内容を含みます。ネタバレにご注意ください。   9月17日に発売された『週刊少年ジャンプ』42号に、『呪術廻戦』の第269話「検討」が掲載された。完結まで残り2話に迫るなか、とある描写をきっかけとして、五条悟が復活する可能性について期待する読者が相次いでいる。 （参考：【写真】こちらは最強！リアルに再現した五条悟のフィギュアを見る）   最新話となる第269話では、「