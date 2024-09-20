女優の黒柳徹子が２０日放送のテレビ朝日系「しくじり先生俺みたいになるな！！特別編」（午後１１時１５分）に出演し、「人生の３大しくじり」を激白する。同番組は過去に大きな失敗をやらかした“しくじり先生”たちが、自らのしくじった経験をさらけ出し、人生の教訓を伝授する反面教師バラエティー。今回は芸能生活７０年の“超レジェンド”、黒柳が同番組に初登場。「実は数々のしくじりを乗り越えてきた黒柳徹子先生