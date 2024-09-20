2024年9月20日（金）鹿児島県交通取締情報 鹿児島県警の交通取り締まり情報まとめです。 【国道３号】飲酒運転・暴走運転 【国道１０号】ー 【鹿児島市内】通行禁止 【南薩方面】飲酒運転・暴走運転・通行禁止・携帯電話・シートベルト・自転車 【北薩方面】飲酒運転・暴走運転・速度違反 【姶良方面】飲酒運転・暴走運転・速度違反・携帯電話・シートベルト 【大隅方面】飲酒運転・暴走運転・速度違