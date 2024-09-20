テレビ朝日系「素晴らしき哉、先生！」（日曜・後１０時）に出演している俳優の高橋克典（５９）が「カッコ良すぎて震える」と話題になっている。同作は宅間孝行氏が脚本・演出を手がけるオリジナル作品。地上波連続ドラマ初主演の女優・生田絵梨花が２年目教師を演じる。理不尽な教育現場を舞台に、生田は生徒や保護者、同僚などあらゆる人間関係の板挟みになる中、辞め時を探しながらも生徒のために奮闘していく様子を描く。