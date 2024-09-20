広島は19日、ヤクルトとの試合（神宮）に1−5で敗戦し3連敗。9月の成績は3勝13敗となった。打線は初回、1番・秋山翔吾の右安をきっかけに一死二塁とし、3番・小園海斗が適時打を放ち、幸先良く先制点を奪う。しかし先発・床田寛樹が2回に山田哲人にソロ、5回にはサンタナに3ランを浴びるなど5失点と踏ん張れず。打線も10安打放ちながらも拙攻続きで、奪った得点は初回の1得点のみ。悪い流れを断ち切れず優勝争いどころか、CS進