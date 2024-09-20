全国的に地価の上昇が続いている。過去最高ペースの訪日客増加や市街地再開発、大型半導体工場の立地による急騰が目につく。実需に伴う上昇かを見極めたい。国土交通省が発表した2024年7月1日時点の基準地価は住宅地、商業地、全用途の全国平均が3年連続で上昇し、上昇率はいずれも前年より拡大した。住宅地は前年比0・9％、商業地は2・4％、全用途は1・4％で、バブル経済崩壊後の1992年以降で最も高い数字である。地価上