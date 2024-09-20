フジテレビ系の新ドラマや人気番組の出演者が集結する『新ドラマ人気番組対抗 クイズ！ドレミファドン秋の祭典SP』が、同局系にて10月1日19時から放送される。坂上忍、高橋海人（King ＆ Prince）、杉野遥亮、田中圭、深澤辰哉（Snow Man）がイントロクイズで激突。昭和平成のベストヒット＆ディズニー名曲も盛りだくさんの3時間スペシャルとなる。【写真】松本若菜、田中圭、深澤辰哉が向かうのは天国か、地獄か『わたしの宝