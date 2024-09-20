石破茂元幹事長（67）は、総裁選で過去4回も苦杯を嘗（な）めた。今回、ご本人いわく「最後の戦い」に出たものの、これまでと同じく議員票が伸び悩む見通し。頼みの綱は党員人気だが、さらに流れを引き寄せる“秘策”があると夫人が明かす。＊＊＊【写真をみる】「メッチャ美人！」の声続々石破氏が大学時代に“一目ぼれ”した妻・佳子さんの秘蔵写真清潔感と爽やかさがウリの小泉進次郎氏と比べて、石破氏は仏頂面で野暮