元乃木坂４６の堀未央奈が、ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳ・八木勇征主演の縦型ショートドラマ「最期の授業―生き残った者だけが卒業―」に同僚教師・今泉理恵役で出演することが２０日、発表された。堀は教師役に初挑戦になる。「教師というのが、すごく新鮮でした。教師役は念願だったので、オファーをいただけてすごくうれしかったです」と喜びもひとしお。役どころに「包容力やマジメさを兼ね備えた先生。自分の学校にいたらいいな