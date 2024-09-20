2024年10月19日（土）・20日（日）大阪・梅田芸術劇場 シアター・ドラマシティにて、音楽朗読劇READING HIGH noir 第2回公演『THANATOS～タナトス～』が上演されることが決定した。 room NB（ソニーミュージックグループ）が、劇作家・演出家の藤沢文翁と立ち上げた音楽朗読劇ブランド、READING HIGH。その新たなプロジェクトとして2024年に始動した「READING HIGH noir」（リーディン