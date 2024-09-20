9月20日（金）の交通取締情報 ＜午前＞国道3・・・熊本市中央区坪井（スピード違反）県道・・・荒尾市上井手（スピード違反）県道・・・葦北郡芦北町白木（スピード違反）国道219・・・球磨郡多良木町（携帯電話・シートベルト）  ＜午後＞午後の交通取締情報はありません。  ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。  ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差